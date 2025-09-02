¿Será intocable? Xabi Alonso demuestra su confianza en Eder Militao

Suscríbete a nuestros canales

Xabi Alonso tiene a Eder Militao como una pieza clave dentro de su esquema de juego. Luego de su regreso, se ha ganado toda la confianza del entrenador español. Tras superar dos lesiones del cruzado graves en las dos últimas temporadas, su vuelta es casi como un fichaje de oro para el director tolosarra.

El gran partido de Militao frente al Mallorca, dando grandes registros ofensivos en la zaga merengue, terminaron de confirmar que el jugador está muy bien encaminado a encontrar su mejor versión, luego de sus dos operaciones de rodilla

Militao fue uno de los defensas más sólidos en esa tercera jornada del Madrid. En duelos ganados, registró seis de nueve. En tackles es el tercero, con dos, lo mismo en balones ganados por alto, con dos, solo quedando por detrás de Huijsen y Valjent. En pases correctos tuvo el mejor porcentaje entre los dos equipos, con el 94% de acierto, con 44 de 47 en total.

Militao regresó en el Mundial de Clubes

Justo en el último encuentro del Mundial de clubes en Estados Unidos, Militao volvió a jugar con el Madrid ocho meses después. Y en ese momento, dio destellos de que su recuperación al 100% era inminente.

Lesión de Militao

El central sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos en la pierna derecha un 9 de noviembre de 2024 y diez días después le tocó entrar a quirófano.

Xabi lo tiene presente

Xabi Alonso ha mostrado plena confianza en el brasileño desde el primer momento. Aunque claro esta, en la primera jornada de Liga Rüdiger fue baja por sanción, pero el entrenador se la jugo por el brasileño por primera vez desde que logró el alta y para un importante. El primero de Xabi Alonso en el Santiago Bernabéu como entrenador.

Para ese primer encuentro, su compañero de zaga fue Huijsen, el único central que hasta el momento ha tenido la titularidad en el once los tres encuentros de Liga.

En la era Ancelotti, Militao y Rüdiger formaron una pareja de centrales casi intocable. Sin embargo, sin tener disponible al brasileño estas dos últimas campañas, fue el alemán quien asumió el rol de referencia en la zaga blanca, aunque en la recta final de la temporada pasada también tuvo que pasar por quirófano para recuperarse de su lesión en la rodilla izquierda.

Lo que es una realidad es que en el Madrid no quieren forzar a Militao, ya que saben que luego de tanto tiempo de baja deben evitar sobrecargas. Y a esto se suma una buena noticia para Xabi, con el regreso de Rüdiger tendrá más opciones, ademas cuenta con Huijsen y Asencio.

Militao defiende su lugar

Militao ya está listo para asumir el liderazgo. El defensa supo realizar un buen trabajo en la ciudad deportiva, guiado por Jaime Salom, su fisioterapeuta de confianza en el club, con sesiones complementarias junto a su preparador personal, Romario Queiroz. Con el inicio de la campaña de LaLiga, Militao está de regreso.