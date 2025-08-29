Xabi Alonso vuelve a poner en duda el rol de Vinicius Jr.

Suscríbete a nuestros canales

Xabi Alonso calma las aguas dentro del Real Madrid tras asegurar que Ceballos se queda. El entrenador del club blanco ofreció declaraciones, aclarando muchos detalles en torno a su plantilla. Analizó desde el sorteo de Champions, hasta la situación del brasileño Vinicius, también asomó sobre Rodrygo.

La primera pregunta que recibió Xabi, fue sobre qué espera ver mañana en el encuentro del Madrid frente al Mallorca por la jornada tres de LaLiga “Queremos seguir creciendo, dando pasos hacia adelante. Que a la gente le guste el equipo. Irnos con buenas sensaciones al parón”.

Sobre la situación de Vinicius y los cánticos racistas, el español comentó “Esperamos que allá donde vayamos haya un ambiente competitivo, pero no episodios desagradables. Que si hay episodios racistas, entren las autoridades competentes. Y nosotros, al césped”.

Xabi, habló del sorteo de la Champions “El grupo es exigente, pero también motiva. El viaje a Almaty es algo especial, a ver cómo lo encajamos”.

Sobre la situación de Ceballos “Hablé con él y se ha resuelto en la materia de que se queda. Lo que opino no cambia nada. Se queda, es uno más de la plantilla. Y contento con él”. Al ser preguntado si podría añadir más detalles, refirió “Los detalles, mejor que los de él. Pero la decisión parece definitiva. Sigue teniendo el mismo papel que antes, no cambia mi visión sobre él”.

Xabi sobre Vinicius

“Yo estoy muy contento con Vini. Ante el Oviedo demostró que puede tener un gran impacto desde el banquillo. Estamos empezando... y va a ser fundamental”.

Ademas, Xabi sobre dejar a Vini en la banca comentó “En un vestuario lo fundamental es que todos estén dispuestos a aportar, sea desde el campo o desde fuera. Creer realmente en esto es fundamental. Y aquí todos lo hacen. Vinicius es importante en esto, Valverde, Courtois... todos son muy relevantes”.