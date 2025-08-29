¡Lo confiesa! Agente de esta estrella asegura el interés del Real Madrid (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Las declaraciones de la reconocida agente de fútbol, Rafaela Pimenta, han sacudido el panorama del mercado de fichajes con la revelación de un nombre hasta ahora no tan mediático, pero con un potencial inmenso: Gilberto Mora.

En una entrevista exclusiva con el programa español El Chiringuito de Jugones, Pimenta, quien maneja las carreras de estrellas como Erling Haaland, confirmó que el joven mediocampista del Club Tijuana ha sido relacionado con el Real Madrid.

Este vínculo con uno de los clubes más grandes del mundo no es casual. Gilberto Mora, con tan solo 16 años, ya ha demostrado un talento excepcional y ha alcanzado hitos importantes en su corta carrera.

La estrategia de Pimenta y la ambición del jugador

Pimenta destacó uno de ellos, que lo pone en el mapa de los grandes cazatalentos: ser el jugador más joven en ganar la Copa Oro, un logro que habla de su madurez y su capacidad para rendir en escenarios de alta presión.

Las palabras de la representante no solo confirmaron el interés del Real Madrid, sino que también revelaron la filosofía que guía su trabajo.

Al afirmar que "es normal que esté relacionado con grandes equipos" y que "vamos a escuchar muchas propuestas, pero irá a donde sea feliz", la agente deja claro que el futuro de Mora no se decidirá únicamente por la magnitud del club, sino por el proyecto deportivo y la felicidad del jugador.

Un futuro prometedor por delante

La posible llegada de Gilberto Mora a Europa, y en particular a un club como el Real Madrid, lo pondría en un camino de desarrollo sin igual.

El club blanco ha demostrado en los últimos años su interés por fichar a jóvenes promesas de todo el mundo para formarlas en su cantera o cederlas a otros equipos antes de integrarlas al primer equipo.

Este modelo, que ha sido exitoso con talentos como Vinícius Jr. y Rodrygo, podría ser el mismo que se aplique con el mediocampista mexicano.

Aunque todavía no hay una oferta formal sobre la mesa, las palabras de Rafaela Pimenta son un claro indicio de que el nombre de Gilberto Mora resonará cada vez más en el mercado de fichajes. En la presente temporada registra cinco goles en nueve partidos disputados, números realmente positivos.