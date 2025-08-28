La final de la UEFA Champions League cambia su horario

Suscríbete a nuestros canales

La UEFA ha anunciado un cambio trascendental que afectará a los millones de aficionados del fútbol en todo el mundo. A partir de la presente edición, la final de la UEFA Champions League modificará su horario tradicional, adelantando el pitido inicial para la hora de la tarde en Europa, lo que tendrá un impacto directo en la forma en que el partido se vive en América Latina, especialmente en Venezuela.

La final del torneo más prestigioso a nivel de clubes se jugará ahora a las 17:00 (5:00 PM) hora de Europa. Este cambio, que rompe con la costumbre de los últimos años de jugar a las 21:00, significa que los aficionados en Venezuela podrán disfrutar del encuentro a partir de las 12:00 del mediodía, justo en la hora del almuerzo.

Este ajuste no es menor. Durante décadas, esta instancia de la Champions League en Venezuela se podía disfrutar a partir de las 3-4 de la tarde. Ahora, el cambio de horario permitirá a los fanáticos disfrutar del espectáculo futbolístico en un momento más cómodo y accesible.

Las razones detrás del cambio

La decisión de la UEFA responde a una estrategia bien pensada, con varios objetivos clave en mente:

Mejorar la experiencia del aficionado en el estadio : Al jugar con luz de día, los asistentes al estadio tendrán una mejor experiencia general, incluyendo el acceso y la salida del recinto.

Ampliar la audiencia global : Adelantar la hora de inicio permite que el partido sea visto en un horario más conveniente en regiones clave como Asia y América, atrayendo a nuevas audiencias.

Optimizar la logística: Jugar en un horario diurno simplifica la logística para la ciudad anfitriona y los organizadores, desde la seguridad hasta el transporte público y las operaciones del día del partido.

Este cambio marca un antes y un después en la historia de la competición. El objetivo de la UEFA es claro: modernizar y hacer más accesible su evento principal, manteniendo la mística y la emoción que lo caracterizan.

Para los aficionados venezolanos, el beneficio es evidente. Tendrán la posibilidad de ver el partido decisivo en un horario mucho más amigable, convirtiendo la final de la Champions League en el plato principal de su almuerzo.