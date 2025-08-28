Champions League

Estos serán los rivales del Barcelona en la Champions League

Barcelona viene de jugar la semifinal en la pasada edición de Champions League, por lo que ahora quiere sumar la sexta orejona a sus vitrinas

Por Meridiano

Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 12:41 pm
La Champions League toma color y empieza a dejar sus primeros matices de cara a la edición 2025-26, justamente con el sorteo que define los cruces en esa primera fase del torneo. Se prevé que este nuevo año uno de los candidatos sea el FC Barcelona.

Los culés ya conocieron sus rivales para esta edición, en un camino que iniciarán midiéndose al vigente campeón del torneo, el cuadro del París Saint Germain.

Acto siguiente continuará su paso con el actual campeón del Mundial de Clubes, el Chelsea, dejando el resto de la fase inicial contra Eintracht Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Newcastle, FC Copenhague y Slavia Praha.

 

Jueves 28 de Agosto de 2025
Champions League