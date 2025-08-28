Estos serán los rivales del Barcelona en la Champions League

Suscríbete a nuestros canales

La Champions League toma color y empieza a dejar sus primeros matices de cara a la edición 2025-26, justamente con el sorteo que define los cruces en esa primera fase del torneo. Se prevé que este nuevo año uno de los candidatos sea el FC Barcelona.

Los culés ya conocieron sus rivales para esta edición, en un camino que iniciarán midiéndose al vigente campeón del torneo, el cuadro del París Saint Germain.

Acto siguiente continuará su paso con el actual campeón del Mundial de Clubes, el Chelsea, dejando el resto de la fase inicial contra Eintracht Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Newcastle, FC Copenhague y Slavia Praha.