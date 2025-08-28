El Barcelona cerca de concretar un nuevo fichaje en el ataque (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona está a punto de concretar un movimiento estratégico en el mercado de fichajes con una clara visión a largo plazo.

Según diversos reportes, el club catalán tiene en la mira al prometedor delantero camerunés Karl Etta Eyong, del Villarreal, con la intención de ejecutar su cláusula de rescisión y, acto seguido, cederlo al Real Betis.

Esta operación, que se cifra en una cláusula de cinco millones de euros, encaja perfectamente en la nueva política de fichajes del Barça: asegurar talentos jóvenes con gran potencial antes de que sus precios se disparen en el mercado.

Un nivel que justifica el interés

La temporada pasada fue un escaparate para el joven ariete. Entre el Villarreal B y el primer equipo del "Submarino Amarillo", Etta Eyong registró unos impresionantes 20 goles y seis asistencias en 35 partidos en todas las competiciones.

Estas estadísticas confirman su capacidad para ser una amenaza constante en el área y un generador de juego ofensivo. Su potencia física, verticalidad y buen remate de cabeza son atributos que han captado la atención del cuerpo técnico del Barcelona, que ve en él a un potencial sustituto de figuras como Robert Lewandowski.

El plan del Barcelona

La jugada maestra del Barça no solo implica la adquisición del jugador, sino también un plan de desarrollo bien definido. La idea es que, una vez que se pague la cláusula, Etta Eyong sea cedido de inmediato al Real Betis. Esta estrategia es beneficiosa para ambas partes:

Para el Barça: Le permite al club culé asegurar un talento a bajo coste y, al mismo tiempo, que el jugador tenga minutos de calidad en un equipo de LaLiga con aspiraciones.

Para el Betis: El club verdiblanco, que ya había mostrado interés en el jugador, se haría con un delantero joven y prometedor sin tener que realizar una gran inversión.