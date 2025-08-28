El Barcelona se decide por Spotify Camp Nou y se guarda una segunda opción para la Champions

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona resolvió y concretó donde jugará sus partidos de Champions. El club catalán, comunicó a la UEFA que el Spotify Camp Nou es el estadio donde jugará sus partidos de Champions esta temporada. La directiva azulgrana llegó a raya, pues el plazo terminaba este jueves con la realización del sorteo de la liguilla.

Y cómo bien se sabe, la normativa de la UEFA señala que los clubes deben fijar un estadio sede en donde jugarán los cuatro partidos de la liguilla hasta el mes de enero.

Aunque, esto no quiere decir que obligatoriamente el Barcelona vaya a jugar allí sus encuentros. La UEFA fue flexible, y permitió que en su designación incluya un plan B, en caso de que el renovado recinto no esté disponible aún para la fecha en el que se necesite.

Bajo ese contexto, el club catalán ha designado Montjuïc como estadio alternativa por si el campo no se encuentra del todo listo cuando haya que disputarse el primer partido como local, programado para la segunda jornada.

UEFA se solidarizó con el Barcelona

El Barcelona consiguió una prórroga para continuar con las obras en el Spotify Camp Nou, para poder tener el estadio listo y recibir los pertinentes permisos por parte del Ayuntamiento.

Ya que, sin tener la licencia de primera ocupación no se pueden abrir las puertas para la disputa de los encuentros en el estadio, los culés aún no la ha recibido por parte del Ayuntamiento.

Revisión UEFA

Por tanto, el Barcelona consiguió extender el tiempo y tendrán tres semanas más para tener el estadio listo para ser utilizado en la máxima competición continental.

Se conoció que una comisión de la UEFA se trasladará a Barcelona unos días antes llevarse a cabo el primer partido para evaluar la situación del estadio. No se estableció una fecha concreta para esta revisión, pero se presume sea durante la semana previa al choque.

El Barça-Valencia

Más allá de los partidos de Champions, el club azulgrana continúa trabajando en el primer partido liguero frente al Valencia, que puede ser el 13 o 14 de septiembre. El campo designado es el Johan Cruyff, claro está, debe cumplir con todas las exigencias de LaLiga para un partido de Primera División.

El Barcelona esta ocupado en trabaja en eso, luego de que el miércoles emisarios de la patronal realizaran una visita al campo, para constatar que mejorar necesita de cara a ese partido.