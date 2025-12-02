Flyers vs Sabres: ¿Se anotarán al menos 6 goles por 16ª vez consecutiva en la rivalidad?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada regular de la NHL nos trae un enfrentamiento cargado de goles entre los Philadelphia Flyers y los Buffalo Sabres en el hielo de Filadelfia. Los locales buscan asegurar su posición en el Top 8 del Este, mientras que los visitantes han despertado y luchan por reengancharse a la competencia.

Flyers: Solidez Defensiva con Deuda Ofensiva

Los Flyers, dirigidos por Rick Tocchet, han tenido un desempeño notable a finales de noviembre, con cinco victorias en siete encuentros. A pesar de haber regresado al grupo de los ocho mejores del Este, su posición no es segura.

La principal preocupación de Filadelfia es su ofensiva, ya que han marcado solo 74 goles, la cifra más baja entre los equipos del Top 8. No obstante, su defensa es fuerte, habiendo encajado solo 72 goles.

Sabres: Poder Goleador con Vulnerabilidad

Los Buffalo Sabres han superado un mal inicio de temporada, logrando seis victorias en nueve partidos durante la segunda mitad de noviembre.

A pesar de su posición en la parte baja de la tabla, Buffalo puede presumir de una notable capacidad goleadora, con 81 tantos anotados, al nivel de los líderes de la conferencia. Sin embargo, su juego defensivo es débil, con 87 goles en contra.

El Pronóstico se Centra en el Total de Goles

El factor más relevante de este duelo es su historial de alta productividad.

Tendencia Goleadora: En 15 de los últimos 16 encuentros cara a cara entre Flyers y Sabres, se han marcado al menos 6 goles .

Producción Consistente: Esta tendencia de marcadores altos se mantiene en Filadelfia, donde se ha repetido en ocho partidos consecutivos.

Dadas las debilidades defensivas de Buffalo y el historial de alta anotación en esta rivalidad, se espera que el partido mantenga la línea de un marcador abultado.

Nuestra Elección: Más de 5.5 goles totales.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González