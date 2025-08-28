Este jugador el Barcelona no define su futuro y deja a varios equipos en el aire

Suscríbete a nuestros canales

Continúa la incertidumbre del Barcelona en torno al futuro de Fermín. El jugador aún está analizando la idea de aceptar la propuesta del Chelsea, o tomar la segunda opción, quedarse en el equipo azulgrana donde sabe que no va a tener muchos minutos esta temporada.

Fermín, sigue dándole la vuelta a la decisión y la prueba de eso es que cancelo un encuentro con aficionados este jueves. Si tuviera definido su decisión de quedarse en el Barcelona, no hubiese tenido ningún inconveniente para charlar con la afición.

Tanto el Chelsea como el Barça, están a la espera de lo que decida Fermín. Aunque claro está, los culés no han recibido propuesta formal por parte del club inglés. Aunque la directiva azulgrana, es consciente de las pretensiones desde la Premier League, incluso conocen sobre una probable oferta de 58 millones de euros.

Lo cierto es que, la oferta aún no ha llegado y Deco está con la calculadora en mano, para ver de cuánto 'Fair Play' dispone de cara a las inscripciones.

El Director Deportivo tiene en planes una suma más elevada por Fermín. En primer momento, el club azulgrana había pedido unos 70 millones por el jugador, pero sólo queda esperar que puedan negociar los equipos según la decisión del centrocampista.

48 horas para Fermín

En primer momento al jugador le fijaron un plazo de 48 horas para que tomara la decisión, pero todo señala que aún no está claro para dar respuesta el jueves. Fermín, siempre ha sido muy culé y tomar la decisión final se le ha hecho complicado.