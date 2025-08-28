Chelsea sorprende otra vez en el mercado y quita una estrella al Manchester United

Suscríbete a nuestros canales

En los recientes mercados de los últimos años no es una sorpresa ver a Chelsea como uno de los protagonistas, porque han demostrado no tener preocupaciones para poner dinero sobre la mesa.

Sin embargo, en esta oportunidad el cuadro londinense sí generó un asombro en parte de la opinión pública por el jugador con el que reforzaran su plantilla, según el periodista Fabrizio Romano, que suele tener mucha fiabilidad en la ventana de traspaso.

Se trata de Alejandro Garnacho, una de las figuras emergentes de la selección Argentina y de las que se tenían muchas esperanzas en el Manchester United, donde se formó en los últimos años.

"¡Alejandro Garnacho al Chelsea! ¡Aquí vamos! Acuerdo cerrado entre #CFC y el Manchester United" escribió Romando para confirmar este movimiento.

Los detalles de la operación entre Chelsea y Manchester

El jugador tenía muy claro que deseaba un nuevo aire en su carrera, así como tenía completamente decidido que ese club debía ser el Chelsea, que hoy puede ufanarse de ser el vigente campeón del Mundial de Clubes.

"Garnacho sólo quería el Chelsea y firmará un contrato de siete años con el club por un precio cercano a los 40 millones de libras. Historia de julio, confirmada", insistió Fabrizio.

Ahora, en medio de todo, hay que decir que el argentino tendrá una dura competencia por ganarse un lugar en su nuevo club, dirigido por Enzo Maresca. Solo basta revisar los nombres que hoy también son apuestas de futuro en demarcaciones de ataque como: Pedro Neto, Gittens y Estevao.

Finalmente, Chelsea sigue reforzando su plantilla en un cierre de mercado en el que también suenan nombres como Fermín López, uno de los jugadores con mayor proyección en el FC Barcelona.