¿Cuantos millones sobre la mesa? El Chelsea lanza la primera oferta al Barcelona por Fermín

Suscríbete a nuestros canales

El Chelsea no pretende quedarse atrás y quiere de cualquier manera tener a Fermín López. Aunque el jugador aún está analizando la idea de salir del club de sus amores y pasar a la Premier League, el club inglés dio un paso adelante y envío la primera oferta formal a los culés.

Hoy por la tarde, la directiva azulgrana recibió la propuesta de 50 millones de euros fijos más bonus, según fuentes cercanas al jugador

Aunque es una propuesta atractiva, está lejos de las aspiraciones del Barça. El equipo culé no tienen intención de dar a su jugador formado desde La Masia, al menos wue realmente sea un ofertón. Tal y como lo confirmó el vicepresidente Rafa Yuste luego del sorteo de la Champions "Fermín tiene contrato con el club y estamos muy contentos con él".

Elevan el costo de Fermín

Incluso, ayer fijaban la salida de Fermín en un mínimo de 70 millones, pero ahora el precio se ha elevado a unos 90 'kilos'. De esta manera, el Barça refleja que no tiene el deseo de vender a su futbolista. Otra escenario sería que Fermín acepte la oferta del Chelsea y que el club inglés llegue a esos montos .