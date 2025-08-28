Cristiano Ronaldo manda un importante mensaje a sus fanáticos tras caer en la Supercopa de Arabia

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo ha emitido un mensaje de optimismo y unidad a los aficionados del Al-Nassr a través de sus redes sociales, justo antes del inicio de la nueva temporada en la Saudi Pro League.

Tras un final de campaña anterior agridulce, que culminó con la derrota en la final de la Supercopa de Arabia, la sensación de un ciclo de fracasos ha rondado al club. Sin embargo, CR7 ha buscado cambiar la narrativa y reafirmar su compromiso y el del equipo.

Un llamado a la unidad

En su publicación, Cristiano Ronaldo habló de la preparación del equipo e hizo un llamado directo a la hinchada, reconociendo el papel crucial que juegan en el éxito del club. Su mensaje fue una mezcla de determinación y confianza por el presente curso.

"Mañana empieza la liga. Hemos entrenado. Estamos listos. Pero no podemos solos... te necesitamos. Estaremos ahí dándolo todo. Luchando por la insignia, por el equipo, por cada uno de ustedes. ¿Nos acompañarán hasta el final? Hagámoslo inolvidable", expresó el ex Real Madrid.

Este mensaje busca fortalecer el vínculo entre el jugador y los fanáticos, construyendo una relación inquebrantable de cara a los desafíos de la temporada.

El peso del pasado

La derrota en la Supercopa de Arabia ha revivido la frustración de la temporada pasada, donde el Al-Nassr, a pesar de las grandes expectativas, no logró coronarse campeón de liga. Este sentimiento de decepción se ha traducido en una presión adicional para el equipo y su capitán.

Con su mensaje, Cristiano Ronaldo busca disipar cualquier duda y enfocar toda la energía en el futuro. Él confía en que es solo una cuestión de tiempo para que el equipo levante un título importante.

La campaña que comienza es una nueva oportunidad para el Al-Nassr de demostrar su verdadero potencial. Con un CR7 totalmente comprometido y pidiendo el respaldo de la afición, el club espera romper el ciclo de derrotas y convertir la ambición en realidad.