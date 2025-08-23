¡Leyenda! Cristiano Ronaldo logra hito único en la historia del fútbol

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, Cristiano Ronaldo salió al paso por el Al-Nassr dando una temprana ventaja 1-0 sobre el Al Ahli SC, gracias a un gol de penal al minuto 41 del compromiso, en la Gran Final de la Supercopa de Arabia Saudita.

Aún así, el rival respondió con gol del volante marfileño Franck Kessie, quien convirtió un tanto al 45+6 para igualar las acciones.

Un hecho inédito en la historia

Sin embargo, lo más resaltante de esta reciente conversión del astro portugués, es que fue su anotación #100 defendiendo este uniforme. Por lo tanto, es el cuarto equipo en el cual alcanza el centenar de goles.

Sumado a esto, el oriundo de Funchal también superó los 100 goles con la selección de Portugal, por lo que es el único futbolista en la historia en conseguir esta hazaña, según reportó el periodista Fabrizio Romano.