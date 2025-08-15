Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: ¿cuánto tendría que pagar el futbolista si se separan? (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez atraviesan un momento determinante en su vida personal después de anunciar su compromiso matrimonial, lo que ha desatado un nuevo ciclo de comentarios sobre el supuesto acuerdo económico que ambos firmaron en caso de separación.

Según trascendió, dichos términos contemplan una pensión millonaria, aunque no especifica cifras exactas. Para completar el panorama, diversos medios internacionales han divulgado detalles más precisos acerca del acuerdo.

Acuerdo prematrimonial: pensión vitalicia y mansión en La Finca

Fuentes como la revista portuguesa TV GUIA indican que, en caso de separar sus caminos, Ronaldo debería abonar a Georgina una pensión mensual vitalicia que supera los $114.000 dólares, y además cederle la mansión familiar ubicada en la urbanización La Finca de Madrid.

Esta propiedad —una residencia de unos 950 m² dentro de una finca de cerca de 4 000 m² en Pozuelo— fue adquirida por Ronaldo en 2010 por aproximadamente 5,64 millones de dólares (unos 5 millones de euros). En otras publicaciones, el pacto se describe como una pensión de 114.000 dólares mensuales y la cesión de dicha mansión.

¿Qué implicaciones económicas y legales tiene este acuerdo?

Desde un punto de vista legal y financiero, un pago mensual de más de 1,3 millones de dólares al año supone una suma considerable, aunque asumible para alguien con el patrimonio y los ingresos de Ronaldo. Su contrato con Al-Nassr en Arabia Saudí le reporta cifras estimadas entre 200 y 245 millones de euros anuales, sumados a ingresos por patrocinios, negocios y redes sociales que elevan su riqueza neta a cientos de millones —con estimaciones que varían entre 600 millones y más de mil millones de dólares en ganancias acumuladas.

Además, el hecho de que todavía no estén legalmente casados añade complejidad al entorno jurídico de este acuerdo. Podría tratarse de un pacto privado —tal vez prematrimonial— que se activaría en caso de separación legal tras el matrimonio, o incluso una promesa informal documentada desde el nacimiento de su primera hija, Alana Martina, en 2017.