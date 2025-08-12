Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: Este sería el acuerdo millonario en caso de divorcio

Suscríbete a nuestros canales

La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha captado la atención de los medios y los aficionados durante años. Recientemente, su vínculo ha alcanzado un nuevo nivel tras la propuesta de matrimonio del futbolista a la modelo argentina. Sin embargo, también ha surgido información sobre un acuerdo financiero que se activaría en caso de un hipotético divorcio.

El pacto, diseñado para proteger el bienestar económico de Georgina, se ha hecho público a través de diversos medios en España y Portugal. Este acuerdo ha generado un gran interés, no solo por la relación de alto perfil, sino también por las cifras involucradas, que son verdaderamente impresionantes.

Aunque no se trata de un acuerdo prenupcial formal, el pacto contempla condiciones específicas que se activarían si la pareja decidiera separarse. A continuación, se detallan los puntos más destacados:

Pensión vitalicia

La estipulación más llamativa del acuerdo es una pensión vitalicia para Georgina Rodríguez. Se ha informado que el monto ascendería a $114,000 dólares mensuales. Esta cantidad busca garantizar su estabilidad económica y permitirle mantener el estilo de vida al que está acostumbrada.

Propiedad de la mansión familiar

Además de la pensión, el acuerdo establece que Georgina sería la dueña exclusiva de la mansión familiar ubicada en La Finca, una de las zonas residenciales más lujosas de Madrid. Esta cláusula refleja el compromiso de Cristiano Ronaldo de asegurar que la madre de sus hijos tenga un hogar seguro y cómodo, independientemente del futuro de su relación.

Un enfoque en la estabilidad familiar

Los términos del acuerdo no solo protegen a Georgina, sino que también subrayan la importancia que ambos le dan a la estabilidad familiar. Cristiano Ronaldo ha demostrado su deseo de cuidar el bienestar de su pareja y sus hijos, asegurando que, pase lo que pase, Georgina estará respaldada económicamente. La atención mediática sobre su relación seguramente continuará, pero este acuerdo proporciona una visión interesante sobre cómo manejan sus asuntos personales y financieros.