Cristiano Ronaldo le pide matrimonio a Georgina Rodríguez ¡Tremendo anillo!

Tras años de relación estable, la pareja ha decidido dar el paso de comprometerse 

Por Elvis González
Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 01:38 pm
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez / Cortesía
La modelo y empresaria Georgina Rodríguez vive momentos de mucho amor y felicidad, al confirmar su compromiso con el jugador Cristiano Ronaldo. La belleza ha posteado este lunes 11 de agosto, una fotografía en su perfil de Instagram con el enorme anillo en su mano.

Aunque la pareja lleva años de relación, creando una familia solida que presumen por diversos viajes por todo el mundo, es hasta este 2025 que han decidido comprometerse.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", ha escrito Rodríguez en el pie de foto, despertando múltiples comentarios de halagos por al fin comprometerse y comenzar su camino para sellar su amor frente a Dios. 

Fue en el año 2016 que Rodríguez conoció al empresario nacido en Portugal, que le cambió la vida para siempre. La historia comenzó como un cuento de hadas ya que el jugador conoció a la belleza pelo negro en una tienda Gucci, en Madrid, España, en la que laborara como asistente de ventas.

 

