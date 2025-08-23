Suscríbete a nuestros canales

El Al-Nassr se queda nuevamente a un paso del título. La etapa de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita está marcada por goles, impacto mediático y récords individuales, pero también por la falta de logros colectivos que se traduzcan en los títulos ganados.

La final de la Supercopa de Arabia 2025 disputada este sábado 23 de agosto en el Estadio Hong Kong marcó un nuevo fracaso para el equipo del portugués. Durante los 90 minutos igualaron ante el Al-Ahli Saudi Football Club (2-2), y posteriormente fueron derrotados en penales (3-5).

Por lo tanto, desde su llegada en 2023 es vital desglosar la siguiente pregunta: ¿Cuántos títulos ha perdido Cristiano Ronaldo desde que llegó a Arabia?

Cristiano Ronaldo y su falta de títulos con el Al-Nassr

Desde su llegada, que marcó un antes y un después en el fútbol de Arabia, tiene tres finales jugadas, tres finales perdidas, lo que ha generado una inmensa preocupación en sus miles de fanáticos alrededor del mundo.

La primera de esas finales se remonta a la King Cup 2024, donde Al-Nassr no pudo imponerse ante el Al-Hilal FC. Meses más tarde, en la Supercopa de Arabia 2024, el desenlace volvió a ser adverso para el conjunto de Cristiano y ante el mismo rival. Por último, la reciente caída en la Saudi Arabia Super Cup 2025 cierra hasta los momentos las finales perdidas por el portugués.

La figura del futbolista de 40 años sigue siendo central en el proyecto deportivo del Al-Nassr. Sus actuaciones en liga y torneos continentales mantienen la atención del mundo sobre el fútbol saudí, pero las derrotas en finales han generado polémicas que podrán disminuir si logra conseguir trofeos en esta próxima temporada.

Finalmente, Cristiano Ronaldo tiene una nueva campaña por delante con él Al-Nassr para demostrar que puede ganar títulos en Arabia Saudita y así mejorar su historial de los últimos años cuando se trata de jugar finales en este último tramo de su carrera como profesional.