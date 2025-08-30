Xabi Alonso alucina con el VAR: "Son errores que no deberían pasar" (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La victoria del Real Madrid sobre Mallorca por la tercera jornada de la Liga Española dejó varias conclusiones con respecto al futuro y Xabi Alonso, quiso dejar en claro su postura en la rueda de prensa.

En primer lugar, el entrenador español aseguró estar contento con el resultado a pesar de haber empezado el partido perdiendo y teniendo que recurrir a la remontada.

“Siempre que se gana, estamos contentos. El partido ha tenido momentos. La reacción ha sido buena tras el gol del Mallorca. La segunda parte parecía resuelta que con el gol de Arda, que nos iba a dar margen, pero ha estado más ajustado. Ha sido una victoria trabajada”, explicó Alonso.

¡Aún queda mucho por mejorar!

Por otro lado, Xabi Alonso también mostró autocrítica y confesó que aún hay aspectos que deben mejorar tras el parón de selecciones, "Sabíamos que estos tres partidos eran importantes para competirlos, evolucionar en cosas, definiendo el camino. Nos dice mucho. Llega el parón y ahora llega el siguiente bloque, pero nueve de nueve puntos es buenos. Hay cosas buenas y cosas a corregir, que lo haremos”.

“Estamos mejor que al inicio, de cara a las sensaciones los resultados son importantes, te refrendan la línea de trabajo... El partido de hoy ha sido de fases, la entrada no fue la mejor, luego mejoramos, pero la presión no estuvo muy ajustada. Debemos hacerlo algo mejor, veníamos haciéndolo muy bien", expresó.

Mensaje para el VAR

No obstante, más allá del compromiso, todas las miradas se fueron a sus declaraciones sobre el uso del VAR en España y la necesidad de cambiarlo urgentemente. Para ello, habló sobre el error que se produjo en el partido entre Deportivo Alavés vs Atlético de Madrid, quien terminó 1-1.

“Me ha sorprendido. Son errores que no deberían pasar. A ver qué pasa, en el sobreuso y en el uso, pero cuando se use el VAR tiene que ser para acertar”, aseguró Xabi Alonso.