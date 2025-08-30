¿Está de vuelta? Vinicius Jr recupera su protagonismo en el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid se enfrenta este sábado ante el Mallorca por la tercera fecha de acción de LaLiga EA Sports de España, donde vence por un marcador de dos goles por uno tras haber finalizado el primer tiempo en el Estadio Santiago Bernabéu.

Pese a que Vedat Muriqi puso al frente al conjunto de las Islas Baleares, Arda Güler y Vinicius Jr consiguen darlo vuelta con un ataque relámpago para establecer una ventaja parcial que le permite mantener un puntaje ideal.

Precisamente, Vinicius Jr ha mostrado un mejor rendimiento en sus últimos dos partidos, ante Real Oviedo y Mallorca, que lo que ha exhibido en el segundo tramo de la pasada campaña, el Mundial de Clubes y el debut liguero ante Osasuna.

Recupera el liderazgo

Con el gol para poner en ventaja a la escuadra blanca en casa en la jornada de este sábado, ya acumula dos goles y una asistencia en tres partidos en el arranque liguero. Asimismo, muestra una mejora considerable a nivel estadístico.

De acuerdo con la plataforma SofaScore, en la goleada 3-0 ante Real Oviedo, puntuó 8.4 sobre 10, mientras que su calificación ante Mallorca supera los 8.0 puntos, volviendo a ser un jugador protagonista.

Durante la pasada campaña en liga, el delantero carioca registró siete goles, por lo que podría superar la marca de aquel ciclo pasado donde tuvo un bajón considerable en su segunda mitad.