¡Apareció el turco para el Real Madrid! Así fue el gol de Arda Güler ante Mallorca (+Video)

Este es el primer tanto de Arda Güler en esta edición de LaLiga después de los dos victorias del Madrid contra Osasuna (1-0) y Real Oviedo (0-3)

Por Meridiano

Sabado, 30 de agosto de 2025 a las 04:21 pm
La tercera jornada no estaba sonriendo de momento al cuadro del Real Madrid, tras el parcial 0-1 que firmaba contra el Mallorca. Sin embargo, el punto de inflexión pudo haber llegado con el tanto de la igualdad anotado por Arda Güler.

El volante turco apareció en un momento ideal para los merengues al 37', cuando las dudas empezaban a aflorar en el partido, y sumó su diana por la vía del cabezazo, después de una asistencia -también de cabeza- del defensor Dean Huijsel.

Este es el primer gol de Arda en el iniciado torneo español, después de los dos partidos con victoria del Madrid contra Osasuna (1-0) y Real Oviedo (0-3), en los que ganó con tantos de Mbappé (tres) y Vinicius (uno).

 

