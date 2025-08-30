¡Golazo! Así fue la gran jugada de Vinicius para anotar ante Mallorca (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

LaLiga de España sigue su curso este sábado 30 de agosto y en la tercera jornada al Real Madrid le estaba costando de momento contra el Mallorca. Sin embargo, en una ráfaga pudo dar la vuelta el marcador con el reciente tanto de Vinicius Jr.

El brasilero dibujó una de sus conducciones que tanto le gustan por la banda izquierda, en la que a base de recortes pudo plantarse dentro del área y con un zurdazo batir al guardameta Leo Román.

Su gol llegó tanto solo un minuto después del punto de inflexión que firmó la igualdad en el marcador con la diana de cabeza del turco Arda Güler al minuto 37', tras ser asistido por Dean Huijsen.