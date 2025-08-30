Fútbol Español

¡Golazo! Así fue la gran jugada de Vinicius para anotar ante Mallorca (+Video)

Vinicius sumó con este tanto su segundo en esta edición liguera, después de estrenarse contra el Real Oviedo

Por Meridiano

Sabado, 30 de agosto de 2025 a las 04:31 pm
Suscríbete a nuestros canales

LaLiga de España sigue su curso este sábado 30 de agosto y en la tercera jornada al Real Madrid le estaba costando de momento contra el Mallorca. Sin embargo, en una ráfaga pudo dar la vuelta el marcador con el reciente tanto de Vinicius Jr.

El brasilero dibujó una de sus conducciones que tanto le gustan por la banda izquierda, en la que a base de recortes pudo plantarse dentro del área y con un zurdazo batir al guardameta Leo Román.

Su gol llegó tanto solo un minuto después del punto de inflexión que firmó la igualdad en el marcador con la diana de cabeza del turco Arda Güler al minuto 37', tras ser asistido por Dean Huijsen.

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos La Rinconada Baloncesto Barcelona valencia
Sabado 30 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol Español