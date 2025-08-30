LaLiga: Real Madrid 2 vs 1 Mallorca | Entretiempo (En vivo)

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid acaba de anunciar su alineación oficial para enfrentar al Mallorca en el Estadio Santiago Bernabéu por la tercera jornada de la Liga Española. Los dirigidos por Xabi Alonso ganaron los primeros dos compromisos, ante Osasuna y Real Oviedo, por lo que, desean seguir con la buena racha.

El cuerpo técnico como es costumbre, hasta ahora, no ha repetido un once oficial en LaLiga. Para este encuentro liguero, el entrenador español decidió lanzar un once con los siguientes nombres:

Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Arda Güler, Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vini Jr.

Banquillo:

La "Casa Blanca" tendrá un banco de suplentes bastante amplia con futbolistas como Andriy Lunin, Dani Carvajal, David Alaba, Rodrygo Goes, Gonzalo, Raúl Asencio, Dani Ceballos, Fran García, Brahim Díaz, Antonio Rüdiger y Thiago.