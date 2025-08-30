¿Contra quien debuta? El camino del Real Madrid en Champions League 2025-26

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ya conoce su calendario para los partidos de la Fase Liga de la Champions League. El pasado jueves 28 de agosto, los dirigidos por Xabi Alonso conocieron sus ocho rivales de esta primera etapa.

El conjunto merengue se enfrentará a rivales fuertes en esta fase de liga de la Champions. Tendrá que medirse frente a equipos como el Manchester City, Juventus y Liverpool, para poder finalizar entre los ochos primeros, conseguir su clasificación y evitar el 'play-off' que tuvo que disputar la pasada campaña.

Debut del Real Madrid

El club blanco hará su debut en Champions el próximo 16 de septiembre a las 21:00 hora, frente al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu.

Mientras que el 30 de septiembre, tendrán que visitar al Kairat Almaty, con ese viaje a Kazajistán de más de 6.000 kilómetros, siendo este el segundo encuentro del calendario.

Aunque el Madrid tendrá un comienzo tranquilo, luego empezará a enfrentar la curvas desde la tercera jornada. Entre el tercer y sexto encuentro, recibirán a la Juventus de Turín el 22 de octubre, luego partirán Inglaterra para enfrentar al Liverpool el 4 de noviembre y finalmente se medirán ante el City en el Bernabéu el 10 de diciembre.

Horarios para el Real Madrid

Los encuentros que disputará el club blanco se jugarán en horario nocturno, a las 9:00 pm. Con excepción al juego frente al Kairat Almaty. Cabe destacar que, la ciudad de Kazajistán, tiene tres horas de diferencia respecto a la hora central europea.