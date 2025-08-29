Inglaterra se une a Brasil y favorece al Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Ancelotti sin darse cuenta le hizo un ‘favor’ al Real Madrid tras no convocar a los tres jugadores blancos para las fechas con la selección de Brasil brasileños que juegan en el equipo blanco. Ahora, Inglaterra ha hecho lo mismo al Real Madrid y Xabi Alonso.

Trent no ha sido convocado

El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, decidió no llamar a Trent Alexander-Arnold para los encuentros que el combinado británico tiene ante Andorra y Serbia en los partidos clasificatorios para el Mundial 2026.

Trent, reúne sólo solo 23 minutos con Inglaterra desde octubre de 2024, tras perderse varios encuentros debido a una lesión y quedarse en el banquillo en el último amistoso disputado contra Senegal. El británico ha jugado 34 partidos con su selección.

El lateral del Real Madrid tras no ser convocado podrá tomar unos días de descanso tras una larga temporada. Lo mismo hará Vinicius, Rodrygo y Militao, los tres brasileños del equipo blanco.

Al quien más le gusta esta noticia es a Xabi Alonso, que podrá tener a sus jugadores descansados tras regresar luego del parón. Listos pts comenzar la Champions y continuar LaLiga.

Bellingham

Otro merengue que no irá con su selección, la inglesa, es Bellingham, en este caso no por decisión técnica, sino por estar recuperándose de su operación de hombro.