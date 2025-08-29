¿Contra quiénes jugarán los venezolanos en LaLiga este fin de semana?

Suscríbete a nuestros canales

La emoción de LaLiga española continúa y, en su tercera jornada, los futbolistas venezolanos se preparan para afrontar compromisos clave que podrían definir el rumbo de sus equipos.

El plato fuerte de la jornada para el público venezolano será el enfrentamiento entre Jon Aramburu (Real Sociedad) y Salomón Rondón (Real Oviedo). Ambos equipos, que aún no conocen la victoria en lo que va de temporada, se verán las caras este sábado 30 de agosto a la 1:00 PM (hora de Venezuela) en el Estadio Carlos Tartiere.

Este partido es de vital importancia para ambas escuadras. El Real Oviedo buscará romper su racha negativa en casa, apoyado en la experiencia y el olfato goleador de su delantero estrella.

Por su parte, la Real Sociedad a pesar de no haber sumado de a tres, ha mostrado destellos de buen juego y confía en que su joven lateral pueda seguir consolidándose como una pieza importante en la defensa.

El futuro de Yangel Herrera en el aire

El otro protagonista venezolano de la jornada es Yangel Herrera, cuyo equipo, el Girona, se enfrentará al Sevilla este sábado 30 de agosto a la 1:30 PM (hora de Venezuela) en el Estadio Montilivi.

Dicho compromiso se presenta complicado para el conjunto catalán, que no atraviesa su mejor momento y necesita urgentemente sumar puntos para alejarse de la zona baja de la tabla.

Sin embargo, el foco principal sobre este encuentro va más allá del resultado deportivo. El futuro de Yangel Herrera sigue siendo tema de debate, especialmente ante el fuerte interés de la Real Sociedad por hacerse con sus servicios.

Este podría ser el último partido del mediocampista venezolano con la camiseta del Girona, lo que añade una carga emocional y de incertidumbre a su actuación. El mediocampista, deberá dejar de lado los rumores y concentrarse en ayudar a su equipo a conseguir una victoria fundamental ante un rival directo en la lucha por la permanencia.