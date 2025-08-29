Solo faltan detalles para que Yangel Herrera concrete su fichaje por este equipo

Suscríbete a nuestros canales

Yangel Herrera está muy cerca de concretar su salida del Girona. El centrocampista venezolano, hace unos días solicitó abandonar el club e incluso mantuvo una conversación el director técnico con Míchel Sánchez y la directiva del club, donde fijó su deseo de marcharse de Montilivi.

Yangel casi en la Real Sociedad

Tras esa decisión, recientemente se conoció que Herrera tiene casi cerrado un acuerdo con la Real Sociedad que viene formándose desde hace unos días. Solo faltan detalles por finiquitar.

Según fuentes cercanas, el Girona y la Real Sociedad manejan las últimas condiciones de las negociaciones para un traspaso cercando a los 15M.

Situación Sadiq

Aunque desde Montilivi no toman entre las opciones a Sadiq, si no hay gran sorpresa. Umar Sadiq, delantero de la Real Sociedad, no entra en los planes de Sergio Francisco es por eso que el club buscaba su salida. Sin embargo, habrá que esperar que concretan ambos clubes, lo que si es un hecho es que Yangel Herrera está muy cerca de cumplir su deseo de salir del Girona.