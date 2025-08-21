¿Qué precio exige Girona para aceptar la salida de Yangel Herrera?

Suscríbete a nuestros canales

Una figura de la Vinotinto sigue con los reflectores puestos en España, tras varias informaciones que se reseñan en este país. El jugador en cuestión es el mediocampista Yangel Herrera, que milita actualmente en el Girona, pero que está sobre la mesa de un importante club en La Liga.

La Real Sociedad es ese equipo que tiene entre ceja y ceja reforzar su plantilla con el venezolano, que se uniría a Jon Aramburu. Sin embargo, hay una serie de aspectos que siguen influyendo en este momento en la operación.

El periodista de medios como Ràdio Girona Esports, Ser Catalunya y Carrusel Deportivo, Nil Solà, ha sido el que reveló varios de esos detalles hoy encallados en el movimiento entre los dos equipos.

Lo principal radica en el precio del criollo que ambos clubes negocian, que según Nil Solá en Girona piden el pago de su cláusula de rescisión, una que no queda del todo clara en este momento porque el periodista asume que es de 25 millones de euros, mientras en Transfermarkt -portal especializado en el valor de los jugadores- aparece un precio de 30 millones de euros.

¿En cuánto está tasado Yangel Herrera actualmente?

Más allá de lo que se puede desprender de la cláusula de rescisión, en el propio portal de Transfermarkt comparten que el valor de mercado del volante está apegado ahora mismo en unos 15 millones de euros.

Una cifra que encajaría más con lo que en la Real Sociedad estarían dispuestos a pagar por el mediocampista de la Vinotinto. A su vez, lo cierto es que en medio de todos los rumores también se llegó a mencionar como opción la inclusión de un jugador en la operación, que sirva para destrabar la situación.

Se trata de Umar Sadiq, hoy futbolista de la Real Sociedad que habría sido planteado en forma de trueque. Si el jugador nigeriano aprueba su pase a Girona el traspaso por el venezolano estaría más cerca de lo que se piensa.

Finalmente, hay que señalar que Yangel Herrera es pieza clave en el equipo de Michel, que estaría tratando de impedir ese traspaso por ser un fijo en su once titular. Además, el criollo es un futbolista con cierto caché en España, donde ya registra hasta 180 partidos jugados en La Liga.