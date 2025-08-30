El Real Madrid remonta y mantiene su invicto en LaLiga (Resumen)

Suscríbete a nuestros canales

En un partido lleno de intensidad en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid logró una importante victoria 2-1 ante el Mallorca en la tercera jornada de LaLiga española, un triunfo que lo catapulta provisionalmente al liderato de la clasificación con puntaje perfecto.

Aunque el resultado fue ajustado, los dirigidos por Xabi Alonso mostraron su superioridad en el campo, dominando la posesión del balón y generando las oportunidades más claras del encuentro.

Un susto inicial y otra remontada

El partido no comenzó de la mejor manera para los merengues. A pesar de su dominio, fue el Mallorca quien dio el primer golpe. En el minuto 18, el delantero Vedat Muriqi aprovechó una de las pocas ocasiones de su equipo para cabecear el balón al fondo de la red, silenciando por un momento a la afición local.

Sin embargo, la reacción del Real Madrid fue inmediata y letal. En apenas un minuto, el conjunto blanco logró darle la vuelta al marcador y revertir la situación. El empate llegó en el minuto 37 gracias a la astucia de Arda Güler, quien, tras un pase de cabeza de Dean Huijsen, se posicionó perfectamente para empujar el balón a la portería.

La alegría fue doble y casi instantánea. Solo un minuto después, en el 38, Vinícius Jr. se reencontró con el gol y su confianza, culminando una brillante jugada individual que puso el 2-1 en el marcador y selló la remontada.

Control, polémicas y liderato

A partir de la remontada, el Real Madrid gestionó el partido con madurez, aunque no sin polémicas. Dos goles, uno de Kylian Mbappé por un fuera de juego claro, y otro de Arda Güler por una mano previa, fueron anulados tras la intervención del VAR, manteniendo el suspense hasta el final.

Con esta victoria, la "Casa Blanca" llega a los nueve puntos de nueve posibles, asegurándose el liderato a la espera de lo que hagan sus más cercanos perseguidores: Barcelona, Getafe, Athletic Club y Villarreal.

El triunfo no solo reafirma las aspiraciones del equipo de Xabi Alonso, sino que también destaca el rol creciente de sus jóvenes figuras como Güler y la recuperación de la mejor versión de Vinícius.