¿Dean Huijsen podrá jugar mañana ante Espanyol tras la solicitud cautelar del Madrid? (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid fue insistente con el caso de Dean Huijsen y tuvo la intención de llevarlo a instancias mayores, pero todas las puertas se le cerraron.

Desde la temporada pasada, el club merengue tiene una campaña en contra de los árbitros de La Liga, motivado a que consideran que se ven afectados en decisiones puntuales y en esta oportunidad no fue la excepción.

¿Qué pasó con Dean Huijsen?

En la cuarta fecha del torneo local, el conjunto "Merengue" se vio las caras ante la Real Sociedad y debieron jugar durante más de 60 minutos con 10 en cancha, luego de que el zaguero recibiera un polémica tarjeta roja directa.

Huijsen fue expulsado en una jugada de contraataque en la cual Mikel Oyarzabal le ganó la carrera y este decidió empujarlo, recibiendo la roja directa, a pesar de que quedaba Eder Militao en la misma línea de carrera que el delantero rival.

El TDA rechaza la cautelar emitida por el Real Madrid:

Lo más extraño del caso, es que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) reconoció que la infracción no era, para tarjeta roja, sin embargo, la mantuvieron y eso quiere decir que mantiene otro juego de suspensión, para el zaguero español.

Ante esa decisión, los "Blancos" fueron a instancias mayores, tras pedir una cautelar ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), la cual fue rechazada y eso confirma que Huijsen no estará mañana disponible de ninguna manera ante el Espanyol.