¡De vuelta! Thiago Alcántara desempeñaría este rol en el FC Barcelona

Como cita el famoso refrán, ''el buen hijo vuelve a casa'' y éste parece ser el caso de Thiago Alcántara, que en los próximos días se incorporará nuevamente al FC Barcelona.

Tras ser invitado en 2024 por el entrenador alemán, Hansi Flick, en calidad de miembro temporal del staff de asistentes, parece que jugará un rol permanente en el cuerpo técnico esta vez.

Dos viejos conocidos: Una alianza perfecta

Esta noticia fue confirmada por el periodista, Fabrizio Romano, quien aseguró -el sábado pasado- que la próxima semana ya estará a las órdenes de su otrora director técnico en el Bayern Múnich.

Cabe destacar que, entre julio y agosto del pasado año, también Alcántara estuvo involucrado con los jugadores, como una extensión más del propio Flick.

Por otro lado, no se conoce específicamente el rol de Thiago en el equipo de entrenadores asistentes de Flick en el FC Barcelona, compuesto actualmente por sus colegas: Marcus Sorg, Toni Tapalovic, Heiko Westermann.

Cabe destacar que, el experimentado entrenador de categorías inferiores, Arnau Blanco, también es parte de este conglomerado de asistentes técnicos; asimismo, los preparadores físicos Julio Tous, Germán Fernández, Rafa Maldonado y Pepe Conde complementan este trabajo.