Hansi Flick deja unas duras declaraciones a sus jugadores tras empatar con el Rayo (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona vivió lo que en la previa del partido se temían en el cuerpo técnico de Hansi Flick, enfrentar un partido lleno de complejidades en el campo de Vallecas ante el Rayo Vallecano. Además, condicionado por el estado del gramado y la ausencia de la tecnología del VAR en varios tramos.

Sin embargo, pese a todo esto, el estratega alemán inicialmente en los micrófonos de DAZN prefirió pasar de estos temas y señalar la actuación de sus dirigidos en este partido, en lo que solo tuvo a Joan García como merecedor de sus elogios: "ha estado fantástico".

"Concuerdo con Lamine sobre la falta de intensidad, pero hemos hecho demasiados errores. En la primera parte pudimos hacer un segundo gol, pero el Rayo ha jugado de manera fantástica. No estoy contento con el equipo porque hemos tenido demasiadas pérdidas de balón", dijo.

Y agregó: "Jugar aquí siempre es complicado pero hay que jugar mejor. Iñigo hace un trabajo increíble con este equipo. Ya lo dije ayer en ruedas de prensa. En circunstancias en las que te aprietan, hay que jugar mejor con el balón. Hemos hecho demasiados errores, así que tenemos que estar contentos con el punto".

Las duras declaraciones de Hansi Flick sobre sus jugadores

Lo más duro de las palabras del técnico estaban por venir en la rueda de prensa, en la que dejó palabras muy enigmáticas tanto como en tono fuerte por lo hecho por sus futbolistas.

Eso sí, antes de soltar el toque de atención a los suyos, insistió en la actuación destacada de su guardameta: "Joan Garcia es bueno con la pelota y es rápido. No ha cometido errores hoy y tiene confianza con y sin la pelota. Es una maravilla verle. Ha sido una buena decisión comprarle".

Tanto fue el correctivo del alemán que optó por no caer en temas como el de Fermín López y su posible salida del equipo: "Hoy tenemos que hablar del equipo, y no sobre los jugadores. Cuando el mercado cierre, lo importante es que todos estén con el equipo".

Justo después abrió fuego con un tema que le preocupa: "El año pasado jugamos y trabajamos como equipo y lo más importante es que no haya egos porque esto mata al éxito del equipo". "He hablado de lo de hoy con los jugadores porque la mayoría se van con las selecciones. Y hay que decirlo", apuntó.

No obstante, Hansi Flick cerró quitándole hierro a los debates que apuntan a una dependencia a Lamine Yamal: "Es un jugador clave como Pedri, Raphinha o Frenkie. Es normal que al principio de temporada tengamos algunos problemas para volver, pero creo que el parón nos vendrá bien".