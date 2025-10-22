La Rinconada: Así quedó el ajuste de la línea de Gaceta Hípica previo al magno evento de la R41

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada presenta la reunión número 41, el día domingo 26 de octubre, con el desarrollo de la cartelera de 13 carreras que incluye la selectiva de grado más esperada: La edición 79 del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI).

La Rinconada: Línea Gaceta Hípica 5y6 Nacional Datos Hípicos

Precisamente, para la sexta válida del 5y6 Nacional se realiza la mencionada prueba clásica del Simón Bolívar reservada para ejemplares nacionales e importada de tres y más años, en distancia de 2.400 metros, con una nómina de 18 participantes más un premio especial adicional de 500 mil dólares.

Fast Sensations (número 4) es una de las tres yeguas inscritas para está selectiva más importante del calendario hípico, con la monta del destacado jinete Jaime “Pocho” Lugo y preparada por Carlos José Radelli para el Stud Mama Adela & Moneyrun, además, es primera favorita y la línea para Gaceta Hípica.

Reaparece luego de un corto paro de 35 días, pues en su última actuación en el óvalo de Coche se llevó la victoria en el Clásico Hípica Nacional (GI) con 2 cuerpos de ventaja y dejó crono de 128 segundos exactos para el recorrido de los 2.000 metros.

Ajuste: La Rinconada

Tanto el día martes 21 de octubre como este miércoles 22 de octubre, la pupila de Radelli galopó dos vueltas, en pelo publicado por la hoja de ajuste de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares