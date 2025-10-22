La Rinconada: Aldry Siso ve a su pupilo listo para decidir en recorrido de 1.400 metros

Suscríbete a nuestros canales

El jinete Aldry Siso, protagonista de la campaña en La Rinconada, se prepara para cumplir con dos importantes compromisos de monta en la reunión 41, este domingo 26 de octubre. Aunque en esta ocasión no participa en las pruebas selectivas, su aporte a la jornada es fundamental.

El equipo de Meridiano Web conversó con Siso en la pista el miércoles 22, para que compartiera los detalles de sus montas y ofrecer a la afición hípica la información de manera precisa y directa.

“Un gran saludo a toda la afición hípica”

Siso dos compromisos, el primero de ellos con la yegua Loca Te Pones que regresa luego de 140 días sin correr.

-Esta yegua la estoy trabajan desde hace un tiempo de la cuadra de Eliecer Gómez, quien a hecho un gran trabajo con ella. De verdad que ella está bien físicamente, muy bonita y para mí ella va hacer una muy buen reaparecida. Les recomiendo no la dejen fuera de sus combinaciones.

Distancia: 5y6 nacional 1.400 metros Aldry Siso

Para la quinta válida en esta ocasión en distancia de 1.400 metros, repites la monta del ejemplar Base Armador.

- Corrí este caballo en varias oportunidades, con resultados que incluyen una victoria, segundos y terceros lugares. En realidad, a este ejemplar le hacía falta esta distancia, ya que él remata con fuerza y antes corríamos fuera de tiro.

Ahora competiremos en 1.400 metros. Para mí, esta distancia lo convierte en una gran carta, por lo que no deben dejarlo fuera de sus jugadas. El caballo anda extraordinariamente bien y esta distancia le sienta de maravilla. Mucho cuidado, porque se hará sentir en los metros finales.

Aprovecho la ocasión para extender una invitación a la afición hípica: vengan este domingo al Hipódromo La Rinconada. El recinto tendrá un gran evento gracias a la realización del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI).