Te gusta la yegua Gran Avelina: Aquí su entrenador Eliecer Gómez te despeja cualquier duda para la R40

El entrenador Eliecer Gómez ha consolidado una relación de colaboración esencial con el equipo de Meridiano Web. Demuestra una gran disposición a cooperar con nuestro medio de comunicación, capaz de brindar información de primera mano sobre todos los ejemplares que prepara para cada jornada de carreras.

Datos hípicos: La Rinconada Carreras No Válidas

Esta cooperación constante asegura a nuestros lectores el acceso a datos precisos y actualizados.

Gómez es un profesional dedicado que ama su oficio. Es consciente de que su caballada en la actualidad es limitada; no obstante, invierte una gran cantidad de tiempo y esfuerzo personal.

Su meta es presentar a cada ejemplar en óptimas condiciones físicas y atléticas, listo para enfrentar la exigencia de su respectiva competencia. Demuestra una dedicación absoluta en cada detalle de la preparación.

Para el próximo evento hípico de la semana, la cuadra de Eliecer Gómez solo presenta a un ejemplar. Participará en la segunda carrera del programa, una prueba especial dirigida a yeguas nacionales e importadas de cuatro y cinco años de edad, ganadoras de dos competencias. El entrenador ensillará a la tordilla Gran Avelina.

"En el marco de las carreras a disputarse este domingo, haremos reaparecer a la yegua Gran Avelina. Es una ejemplar de la cual esperamos mucho, dado que cuenta con experiencia en carreras selectivas y se incorporó a la cuadra hace aproximadamente cuatro meses.

Para esta ocasión, se encuentra en muy buena forma. El 'Pocho' Lugo ha sido su jinete briseador habitual y, tras consultarlo, nos comentó que la yegua estaba casi en plenitud de condiciones. Por ello, nos decidimos a ratificarlo. De verdad que esperamos un gran desempeño de ella y, por qué no, una victoria en esta segunda competencia del domingo.

Les deseo el mayor de los éxitos, recuerden sellar el 5y6 y los invito a que nos acompañe a las instalaciones del hipódromo La Rinconada”.