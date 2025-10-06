Jaime Lugo descuenta terreno y se acerca al líder del tercer meeting en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada celebró este domingo la reunión número 38 del 2025, con una programación de doce carreras, que incluyo una y la disputa de una prueba especial para ejemplares maduros en el ciclo no válido ganada por el ejemplar Futuro que generó muchas expectativas porque deja claro que regresa por los suyo.

El monto recolectado en la jornada para el juego del 5y6 nacional fue de Bs.157.050.630,00, cabe destacar que se convierte en el récord número vigésimo quinto del año, los ganadores con cinco caballos acertados fueron un total de (16384) tickets acertados, para un premio de Bs. 1.328,56 mientras que un total de (1421) felices ganadores con seis aciertos cobraran la cantidad de Bs 59.086,00.

La jornada dominical en el Hipódromo Internacional de La Rinconada se convirtió en un festival de dobletes, con tres jinetes robándose el show al firmar sendas victorias por partida doble. Jaime Lugo, el joven aprendiz Luis Funez Jr. y Robert Capriles fueron los grandes protagonistas de la tarde.

El siempre contundente Jaime Lugo validó su jerarquía al visitar el círculo de ganadores en dos ocasiones, capaz de guiar a la victoria a Majestuosa y Futuro.

Cabe destacar que el líder del actual meeting, Aray no pudo visitar el recinto de ganadores en la reunión 38.

Ya cumplida la quinta fecha de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1 Jhonathan Aray con 9 victorias.

2 Jaime Lugo con 8 victorias.

3 Winder Véliz con 6 victorias.

4 Oliver Medina y Robert Capriles con 5 victorias.

5 Francisco Quevedo, José Gilberto Hernández con 3 victorias.