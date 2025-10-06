La tarde soñada de Luis Funez Jr.: Así fue su primera hazaña en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de carreras de este domingo en el Hipódromo La Rinconada ofreció una agenda de 12 competencias sin la disputa de pruebas selectivas o de grado. A pesar de la ausencia de clásicos, la reunión marcó un hito en las taquillas: el monto sellado en el 5y6 nacional alcanzó por primera vez los 157 millones de bolívares. Además, los seis boletos acertados con los seis ganadores pagaron poco más de $300 por cada ticket afortunado.

La Primera Victoria de la tarde: El Éxito de la Octava Carrera

A la altura de la octava competencia del domingo, que era la segunda válida del 5y6, se corrió una prueba de 1.100 metros reservada para yeguas de cuatro años, debutantes o no ganadoras. Con una nómina de 12 ejemplares, la victoria fue para la presentada por el entrenador Juan Carlos García Mosquera. Con la monta del aprendiz Luis Funez Jr., la yegua dejó un tiempo oficial de 69,1 segundos en el recorrido y pagó un dividendo de Bs 98,96 a ganador y Bs 59,53 a place.

El Doblete Sorpresa de Funez Jr.

Para el joven jinete, oriundo de la Parroquia El Valle, la tarde no terminó allí. Su segunda victoria se produjo en la décima carrera (cuarta válida), donde logró cruzar el disco de ganancia a lomos del ejemplar Suliman. Este triunfo resultó una verdadera sorpresa para los apostadores, ya que el caballo dejó un dividendo de Bs 582,21 a ganador en taquilla.

Una Promesa en Ascenso: La Rinconada

Funez Jr. es una de las jóvenes promesas de La Rinconada. Hasta antes de la jornada dominical, el jinete sumaba un total de 57 actuaciones para solo dos triunfos, lo que equivalía a un 4% de efectividad. Es importante destacar que, con este doblete, Funez Jr. logra ganar dos carreras en una misma tarde por primera vez en su carrera profesional, un logro significativo para su trayectoria.