Jinete aprendiz ganador de más de treinta carreras recibe multa en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Los amantes de la hípica disfrutaron una vez más de un espectáculo de primer nivel en el principal óvalo del país, el Hipódromo La Rinconada. Aunque la cartelera de este primer domingo de octubre no incluyó pruebas selectivas, el desarrollo de las doce competencias fue una verdadera emoción cargada de mucha adrenalina.

El 5y6 nacional sigue demostrando su imbatible éxito. El popular juego ya suma 25 semanas consecutivas con montos récord en recaudación, y ahora tiene en la mira los Bs 157.050.630,00, cifra que seguramente será superada en la próxima reunión.

La jornada tuvo a tres jinetes y un entrenador como grandes protagonistas. Por el lado de los látigos, Jaime Lugo, Robert Capriles y el aprendiz Luis Funez Jr. tuvieron la dicha de visitar el recinto de ganadores en dos ocasiones cada uno. En cuanto a los preparadores, el entrenador Carlos Radelli consiguió tres victorias, lo que le permite escalar posiciones en la lucha por el tercer meeting de la temporada.

Resultados de carrera: La Rinconada Reunión 38

En la primera carrera de la tarde, programada para la 1:00pm con una nómina inicial de ocho participantes pero que posteriormente fueron retiradas Sugar Cane y Colder Weather (Usa), carrera que a la postre fue una victoria para la cuatroañera Majestuosa con Jaime Lugo.

Sanción: Jinete Aprendiz Multa

El jinete aprendiz Winder Véliz iba a bordo de la alazana de tres años Anabella que arriba en la segunda casilla y los comisarios proceden a multarlo por uso indebido del látigo, tal como se aprecia de las resoluciones publicadas en las redes sociales del Instituto Nacional de Hipódromos.

USO INDEBIDO DEL LÁTIGO (MULTA)

"Luego de observar la repetición de la prueba esta Junta de Comisarios pudo detectar que el jinete WINDER VELIZ, hace uso indebido del látigo, fustigando de manera exagerada y excesiva a su conducida ANABELLA N°04. Esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al mencionado jinete, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento Nacional de Carreras".

Jinete: Multa La Rinconada Carreras No válidas

La segunda sanción para el jinete aprendiz Winder Véliz ocurrió durante la quinta carrera de la tarde. Esta prueba, especial para caballos nacionales e importados, se disputó en un recorrido de 1.400 metros y fue ganada por el ejemplar King Julien.

Véliz, quien montaba a Neigh Sayer (USA), ocupó la tercera casilla, pero fue multado nuevamente por la misma infracción cometida previamente.

USO INDEBIDO DEL LÁTIGO (MULTA)

"Luego de observar la repetición de la prueba esta Junta de Comisarios pudo detectar que el jinete WINDER VELIZ, hace uso indebido del látigo, fustigando de manera exagerada y excesiva a su conducido NEIGH SAYER (USA) N°08. Esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al mencionado jinete, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento Nacional de Carreras".