Estos fueron los montos que repartió el 5y6 a sus afortunados ganadores en La Rinconada

Con una programación de 12 carreras, el hipódromo de La Rinconada celebró este domingo 05 de octubre, la reunión 38 de la temporada 2025, por lo que el 5y6 sobrepasó los 157 millones de bolívares, cifra récord para la temporada por 25 semanas consecutivas.

Meridiano: Monto sellado y total a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 Nacional recolectó un monto sellado de Bs. 157.050.630,00 de los cuales Bs. 21.987.088,20 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los tickets con 6 aciertos, se repartieron Bs. 84.807.340,20.

La Rinconada: Resultado de los ganadores en el 5y6 nacional

En la primera válida, séptima del programa, la victoria fue para Furia (número 3), con un dividendo de Bs. 112,70 a ganador y Bs. 85,68 a placé, con Julio Moncada en yunta con Juan Carlos García Mosquera, por lo que el tiempo para 1.200 metros fue de 74.3.

En la octava carrera, que fue la segunda válida, el triunfo fue para la favorita del público apostador, Honey Time (número 12) con la monta de Luis Funez Jr., y entrenada por Juan Carlos García Mosquera que consigue la segunda foto y de manera consecutiva. La ganadora dejó crono de 69.1 para 1.100 metros.

La tercera válida, la ganó la castaña Natalia Princess (número 7) con el jinete aprendiz Félix Márquez, quien recibió las instrucciones de Freddy Petit, para dejar el crono en 82 segundos exactos para 1.300 metros.

En la cuarta válida, décima carrera, el triunfo fue para el caballo de siete años Suliman (número 3) con la monta del aprendiz Luis Funez Jr. que por primera vez en La Rinconada gana dos carreras en una tarde. El pupilo de Dokmadji dejó crono de 82.2 para el tiro de 1.300 metros.

En la undécima carrera, que fue la quinta válida, Mitología (número 6) se alzó con la victoria con el profesional Robert Capriles sobre los estribos e Ramón García Mosquera en el entrenamiento, por lo que pagó un dividendo de Bs. 146,32 a ganador.

En la última carrera de la jornada, La Rinconada, duodécima en turno, que jugó como la sexta válida, se la llevó The Fieldher Jr. (número 6), con la monta de Jean Carlos Rodríguez y bajo la preparación de Jefferson Rivas.

Ganadores: Pagos los seis de la suerte La Rinconada

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de (16384), los cuales ganaron cada uno un monto de Bs. 1.328,56. mientras que los ganadores con seis aciertos fueron solo (1421) tickets, los cuales ganaron un monto de Bs.59.086,00. Que al cambio oficial de acuerdo a la tasa del Banco Central de Venezuela equivales en divisas a $318,71.