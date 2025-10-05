Hipismo

Estos son los retirados de la Reunión N°38 en La Rinconada 05-10-2025

Te mostramos los ejemplares que no estarán en acción en el óvalo de Coche

 

Por

Gustavo Mosqueda
Domingo, 05 de octubre de 2025 a las 08:00 am
Foto: David Urdaneta.
El domingo 05 de octubre, a partir de la 1:00 de la tarde en el hipódromo La Rinconada, se tendrá la reunión 38 con una emocionante programación que incluye 12 competencias sin pruebas selectivas.

El 5y6 Nacional que se supera semana a semana se activa desde la séptima carrera en búsqueda del récord consecutivo número 25 del presente año en recaudación.

La Rinconada: Retirados Caballos Reunión 38

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), como es habitual cada domingo por la mañana, publica un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

En esta ocasión, se ha informado que seis ejemplares no podrán competir en la vigésima reunión de la quinta fecha del tercer meeting del presente año. Esta noticia es relevante para los aficionados y apostadores, ya que la ausencia de estos purasangres puede influir en las expectativas de la carrera y en las estrategias de apuestas.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 38 son:

Carrera 1 #7 Sugar Cane por Hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio.

Carrera 2 #6 Qualitat por Úlcera a nivel de epiglotis. 

Foto: Telegram @OficialINH.

Hipismo