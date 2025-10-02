Hipismo

Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°38 en el hipódromo La Rinconada

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Meridiano

Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 03:29 pm
Foto: José Antonio Aray
El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 05 de octubre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Coach Sessa (Usa)  13
Furia 9
Multiverso 7
Caramel Love 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Honey Time 13
Super Explosiva 5
Mon Diplome 4
Reina del Caribe  3
Fabi Valen 3
Preciosa 2

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Princesa Lucia 15
Natalia Princess 6
Mi Catira Emma 5
Reina de Vela 2
Emma Princess 2

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Base Armador 11
Dumpling 9
Cosmos 5
El Gran Solinero 3
Suliman  2

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Mitología 9
Bella Zafiro 7
Easyasyouplease (Usa) 6
Melania 3
Orolinda 2
Gran Feroína 2

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Big Family 11
The Fieldher Jr. 7
Freites Pe 5
Bordeaux 4
Zaraceño 2
Canciller 1

Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras 5y6Nacional
Jueves 02 de Octubre de 2025
Hipismo