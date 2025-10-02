Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°38 en el hipódromo La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 05 de octubre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Coach Sessa (Usa) 13 Furia 9 Multiverso 7 Caramel Love 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Honey Time 13 Super Explosiva 5 Mon Diplome 4 Reina del Caribe 3 Fabi Valen 3 Preciosa 2

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Princesa Lucia 15 Natalia Princess 6 Mi Catira Emma 5 Reina de Vela 2 Emma Princess 2

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Base Armador 11 Dumpling 9 Cosmos 5 El Gran Solinero 3 Suliman 2

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Mitología 9 Bella Zafiro 7 Easyasyouplease (Usa) 6 Melania 3 Orolinda 2 Gran Feroína 2

SEXTA VÁLIDA