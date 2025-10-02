La respuesta que buscas: Aquí identificamos a los ejemplares con más poder en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 38, está pautada para este domingo 05 de octubre, con un total de 12 competencias sin pruebas selectivas, a partir de la 1:00 de la tarde, en el hipódromo La Rinconada.

High Control (Usa): Por la manera en la que viene de imponerse este ejemplar de más de 500 kilos pareciera que este lote no lo va detener, su tiempo anterior fue de 79.3 para el recorrido para este domingo sube 100 metros y repite Larry Mejías que ya lo ganó.

Multiverso: Este ejemplar siempre anda de dato y viene de cuatro actuaciones en la que es la más cotizada y no responde, no podemos olvidar que la única victoria que ella tiene precisamente fue con Robert Capriles jinete que la va montar en esta ocasión y a pesar de ir por dentro mucho cuidado que será la que más corra en los metros finales.

Honey Time: El entorno del ejemplar asegura que ahora sí es el momento. La monta del aprendiz Funez Jr., quien ya la conoce, y el descargo de cuatro kilos serán factores vitales en este recorrido de 1.100 metros. Ese segundo lugar, logrado a pesar de los tropiezos y detrás de la importada Universal Joy, la acredita como la principal opción para salir de perdedora. Se espera que concrete la victoria tras dieciocho presentaciones.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Esta información sirve para aquellos aficionados que buscan jugar más allá de los ganadores. Una de los que gusta para este tipo de jugada es el caballo El Pequeño José que participa en la sexta válida para el juego de las mayorías, que es para el lote de caballos nacionales e importados de 4 y más años, ganadores de 1 carrera, y que para esta ocasión contará con la monta nuevamente de Félix Velásquez.