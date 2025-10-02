El "Dato Corrido" del 5y6: Ojo un ajuste que promete un buen dividendo en la R38

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, 05 de octubre, se llevará a cabo la reunión 38, correspondiente al tercer meeting de carreras. La jornada ofrecerá doce competencias, sin la inclusión de pruebas selectivas.

La undécima competencia, quinta válida para el 5y6 Nacional es para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.400 metros y hasta el momento cuenta con una nómina de 10 participantes.

La Rinconada: Dividendo Yegua 5y6 Datos hípicos

De las 10 competidoras inscritas se encuentra la potra hija de Manchester en Scalea, Mitología (número 6), con Robert Capriles sobre los estribos bajo la preparación de Ramón García Mosquera para los colores del Stud “Andrea Stable I”. Asimismo, se perfila como la principal rival y el dato más corrido para ganarse a la primera favorita de la Gaceta Hípica.

Ella viene de una carrera previa donde arribó en la cuarta casilla en su debut a solo nueve cuerpos y medio de la ganadora de ese día Isométrica.

Ajuste 5y6: La Rinconada

Este miércoles 01 de octubre, la conducida por Capriles trabajó: 14,2 28,2 (400MTS) (EP) 41,4 2P 55,2 4P 69/ 83,2// contenida y bien después de la raya con remate de 14 en esta ocasión con traqueador Luis Tovar, informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Rivales de la carrera: Yeguas