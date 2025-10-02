La amenaza del 'ajuste cómodo': Este ejemplar se alista para tumbar a un gran favorito

Suscríbete a nuestros canales

Con solo unos días para que la afición hípica se deleite con una nueva reunión de carreras en la arena caraqueña, empiezan a brillar varios nombres de ejemplares que podrían alzarse como los vencedores este domingo.

La jornada se presenta emocionante, con un total de 12 carreras programadas, que tiene un 5y6 que se muestra con mucha paridad y que de seguro abona excelentes dividendos.

Datos hípicos: Ajuste cómodo La Rinconada

En la segunda carrera del programa con hora de partida a la 1:25 pm el trainer Rodolfo Fernández inscribió la tarjeta del ejemplar The Solder que para esta ocasión irá por el puesto de pista nueve y reaparece luego de 35 días sin correr.

Para esta ocasión la carrera es especial para caballos nacionales e importados de tres años, ganadores de una carrera con una nómina inicial de siete participantes, pero el día de ayer fue retirado (Qualitat), los restantes irán en búsqueda de un premio a repartir de $28.600.

Para esta ocasión el castaño de tres años del Haras El Centauro, será guiado nuevamente por el jinete profesión Francisco Quevedo quien ha tenido la oportunidad de correrlo en una ocasión.

Su última actuación del 31 de agosto del 2025 con el mismo Quevedo era uno de los cotizados pero el ejemplar tiene tropiezos al cargar adentro en el recorrido y con todo eso llega a tres cuerpos del ganador Father Heart que este último como dato curioso repitió victoria en el lote de arriba la semana pasada.

Esta yunta jinete- entrenador se ven las caras por tercera vez en la temporada y precisamente este domingo pudieran entrar al recinto de ganadores.

En los ejercicios más recientes, realizados el miércoles 01 de octubre del 2025, arrojaron que The Solder: 17 30,4 43,3 (600MTS) (EP) 2da vuelta 57,3 2P 71,3/ 87,2// cómodo con remate de 12,4 con el mismo Francisco Quevedo, de acuerdo a los informes emitidos por La División Oficial de Toma Tiempos del INH.

Los favoritos de la carrera: La Rinconada Caballos