Ismael Martínez lo advierte: Su caballo esta dispuesto a "tumbar" el 5y6 en La Rinconada

En el apasionante mundo de las carreras de caballos, la paciencia es una virtud esencial para jinetes, propietarios y entrenadores. Es común que, a pesar de todos los esfuerzos, los resultados esperados tarden en llegar.

Un claro ejemplo de esta perseverancia es el preparador Ismael Martínez, quien recientemente puso fin a una racha negativa y ahora acumula cuatro victorias. Lo más prometedor es que cuenta con excelente material para seguir cosechando triunfos.

Entrevista: Entrenador Batacazo 5y6 nacional

Ayer miércoles por la mañana, Martínez atendió muy amablemente al equipo de Meridiano Web. Con gran claridad, compartió su análisis sobre las condiciones y las posibilidades de sus siete ejemplares inscritos para la reunión 38.

“Gracias por la oportunidad de dirigirme a todos los hípicos del país”

En el ciclo de las carreras no válidas a la altura de la segunda presentas al ejemplar High Control (Usa) que viene de un excelente debut.

- Considero a este caballo como un corredor de gran potencial. Esta será apenas su segunda presentación. Si bien el lote parece bastante parejo, mantenemos un excelente concepto sobre nuestro ejemplar. Esperamos que la suerte nos acompañe para poder asegurar la victoria en la segunda carrera del programa.

Acto seguido en la tercera carrera en carrera para yeguas debutantes o no ganadores presentas a la yegua Money Wise.

-Esta yegua todas las corre bien pero no concreta, anda bastante bien en cancha y el lote es parejo. La única enemiga que le veo es la yegua Dra. Bea.

La primera de la triple apuesta tienes hasta dos presentados como son: Great Gabriel y Home Real.

-Estos ejemplares andan bastante bien, en el caso de Home Real viene mejorando paulatinamente y en el caso de Great Gabriel su última viene de perder una increíble mantiene condición y esperamos que haga una excelente carrera este domingo.

Luego saltamos a la segunda válida dos yeguas a correr Yarel y Lelizamar.

-Lelizamar no debe ser juzgada por sus últimas actuaciones. Viene con una notable mejoría y está muy lista para este domingo. Por su parte, la yegua Yarel siempre cumple y presenta una condición óptima. Esperamos que las dos tengan un gran desempeño.

La Rinconada: Sexta Válida Caballo Buen Dividendo

Cierras en la carrera de los acumulados con el ejemplar El Pequeño José.

-Los aprontes de este caballo han sido llamativos, para la carrera anda bastante bien y les aconsejo que no se vayan a caer él porque para mí es número puesto.