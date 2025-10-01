Así queda el ajuste de la línea de Gaceta Hípica que podría buscar su victoria en el 5y6 de la R38

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada presenta la reunión número 38, el día domingo, 05 de octubre, en el marco del tercer meeting de la temporada 2025, con el desarrollo de la cartelera de 12 carreras sin cotejos selectivas.

La Rinconada: Línea Gaceta Hípica 5y6 Nacional Datos Hípicos

En la mencionada programación dominical se correrá la segunda válida para el 5y6 Nacional reservada para yeguas nacionales e importadas de cuatro años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros, con una nómina de 12 participantes más un premio especial adicional de 20 mil 800 dólares.

Honey Time (número 12) es una de las competidoras inscritas para está válida, con la monta del jinete Luis Funez Jr. y preparada por Juan Carlos García Mosquera para el Stud Excelso, además, es primera favorita y la línea para Gaceta Hípica.

Su última actuación en el óvalo de Coche fue el pasado domingo 28 de septiembre, pues llegó segunda a 7 cuerpos de la debutante ganadora importada Universal Joy (USA).

Ajuste: La Rinconada

El día miércoles 1ro de octubre, la pupila de García Mosquera dio una vuelta en trote, en sentido contrario (en pelo) publicado por la hoja de ajuste de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas