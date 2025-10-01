Antes de sellar el 5y6 conoce el ajuste contenido de la gran opción de la Gaceta Hípica

Suscríbete a nuestros canales

La trigésima octava reunión del tercer meeting se realiza este domingo 05 de octubre con una programación de 12 carreras sin la inclusión de pruebas selectivas.

La undécima competencia, quinta válida para el 5y6 Nacional es para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.400 metros.

La Rinconada: Gran opción Ejemplar 5y6 Datos hípicos

De las 10 competidoras inscritas se encuentra la importada Easyasyouplease (USA) (número 1), con Jhonathan Aray sobre los estribos bajo la preparación de Fernando Parilli Araujo para los colores del Stud Los Reptilianos. Asimismo, se perfila como la primera favorita, además de ser la gran opción para Gaceta Hípica.

Ajuste 5y6: La Rinconada

Este miércoles 1ro de octubre, la conducida por Aray trabajó de segunda vuelta y ajustó 50’’1 para 600 metros, en pelo, de carrerón, contenida y bien informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas