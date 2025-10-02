Alerta: Entérate del ajuste cómodo de una sorpresa de Gaceta Hípica para el cierre del 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 05 de octubre, la afición hípica caraqueña disfrutará de las 12 carreras que contempla la cartelera de la reunión 38 en el hipódromo La Rinconada.

La duodécima de la programación, es la sexta válida para el juego del 5y6 Nacional para caballos nacional e importados de cuatro y más años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros, pautada para las 5:35 de la tarde.

La Rinconada: Una Sorpresa Gaceta Hípica 5y6 Datos Hípicos

Big Family (número 9), es uno de los competidores inscritos para está válida, por lo que repetirá en la monta del “Misil” Robert Capriles y entrenado por Pedro Coronil, en defensa para los colores del Stud Everest.

La cuatrañero se presenta como el segundo favorito y es considerado como una sorpresa para Gaceta Hípica.

En su última actuación pública llegó cuarto a 5 1/2 cuerpos del ganador High Black Cat. Terminada la carrera, Robert Capriles informó a los comisarios que Big Family tuvo tropiezos en los 700 finales.

Ajuste: La Rinconada

El conducido por Capriles trabajó de segunda vuelta y ajustó este miércoles 1ro de octubre, 45’’3 para 600 metros, en pelo, recta de enfrente, muy cómodo, de carrerón. Así fue informado por la hoja de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares