Cómo ajustó esta potra será muy difícil que la derroten en este tiro de 1.800 metros en La Rinconada

Este domingo 05 de octubre será la trigésima octava reunión en el hipódromo La Rinconada, lugar donde la afición hípica podrá disfrutar de la cartelera de las 12 carreras, sin pruebas selectivas pero con un 5y6 que promete abonar excelentes dividendos motivado lo pareja que están las carreras.

La primera competencia del programa no válido es reservada para yeguas nacionales e importadas de 3 y más años, ganadoras de 1 y 2 carreras, en distancia de 1.800 metros.

Entre las participantes se encuentra Anabella (número 4), será montada en esta ocasión por el jinete aprendiz Winder Véliz y un descargo favorable de tres kilos, la presentada de Ramón García Mosquera, hay que informar que reaparece a la pista caraqueña luego de 56 días sin correr y se perfila como la tercera favorita para Gaceta Hípica.

Para está competencia, la alazana hija de Muñecota es decir cuenta con pedigree para correr los tiros largos utilizará los implementos Bozal Blanco (+BB), La (Lengua Amarrada) y V (Vendas).

Su última actuación pública fue en el pasado 10 de agosto del presente año con la monta de Capriles fue capaz de dominar a sus rivales con ventaja de cuatro cuerpos en tiempo de 82,1 para el recorrido.

Ajuste: La Rinconada Yegua

Hay que destacar que este tresañera consiguió este miércoles 02 de octubre el siguiente ajuste de cara a su participación del domingo: 16,4 30 42,4 (600MTS) (EP) 56,3 2P 70,3 4P 85,1/ 101,2// contenida con remate de 12,4 con traqueador Luis Tovar, publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Enemigas de la carrera: 1.800 metros La Rinconada