En carrera de muchos datos este ejemplar ajusta cómodo y venderá cara su derrota en la R38

Suscríbete a nuestros canales

El hipismo avanza a pasos agigantados y ya hemos arribado a octubre, un mes crucial gracias a la intensa programación selectiva que nos depara.

Por ahora, la reunión 38 llega cargada con doce interesantes competencias. Además, el 5y6 buscará establecer un nuevo monto récord en recaudación para este año.

La décima del programa que es la cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional, está reservada para Caballos nacionales e importados de 6 y más años ganadores de 1 y 2 carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.300 metros.

Segundo cotizado para Gaceta Hípica: Datos Reunión 38

Dumpling (número 9 en la gualdrapa) es un castaño nacido y criado en el Haras Paumar, es uno los competidores inscritos para esta válida, repite la monta el jinete aprendiz Yaniel Caguado, presentado por Jesús Romero Rojas para el Stud G & G, además que es el segundo favorito para la biblia del hipismo venezolano, Gaceta Hípica en carrera super pareja.

La última actuación del pupilo de Romero Rojas fue el 14 de septiembre del presente año donde se acercó algo en los metros finales para arribar en la cuarta casilla a seis cuerpos del ganador Base Armador, cabe destacar que en esa ocasión corrió seguido ya que venía de una participación previa.

Consiguió un ajuste cómodo: La Rinconada

Es importante destacar que este seisañero ajustó este miércoles 01 de octubre: 16,3 29,4 43 (600MTS) (EP) 58/ cómodo con remate de 13,1 con traqueador Raúl Borges información publicada por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritos de la carrera: Cuarta Válida 5y6