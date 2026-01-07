MLB: Ranger Suárez se presenta como el principal objetivo de este importante equipo

Suscríbete a nuestros canales

Horas decisivas en el mercado de agentes libres en el beisbol de las Grandes Ligas. A tan solo semanas de que inicie el Spring Training del mejor beisbol del mundo, una gran cantidad de jugadores siguen en la agencia libre, por lo que sus futuros todavía no se definen. Entre ellos, hay varios venezolanos, como por ejemplo, Ranger Suárez.

El serpentinero zurdo viene de dos campañas realmente positivas con los Phillies de Filadelfia, equipo con el que dejó foja de 12-8 y efectividad de 3.20 en 26 salidas durante el 2025, además de un WHIP sólido de 1.22, y un excelente WAR de 4.7, números con los que ha ganado valor en el mercado.

Y es que, aunque no ha firmado todavía, opciones no le faltan al oriundo de Pie de Cuesta, ya que en este momento, Ranger Suárez despierta un interés gigantesco de un importante equipo de la Liga Americana, que parece estar dispuesto a apostar fuertemente para adquirir los servicios del zurdo: los Orioles de Baltimore.

Baltimore va por Ranger Suárez

Según un reporte del periodista Jim Bowden, de MLB Network Radio, la gerencia de los Orioles de Baltimore se ha mostrado muy agresiva e insistente en adquirir los servicios de Ranger Suárez. Incluso, según ese mismo reporte, los oropéndolas también están interesados en Framber Valdez, pero favorecen mucho más la opción del venezolano.

"No han podido cerrar el trato, pero sienten que tienen una buena oportunidad", comentó Bowden sobre la negociación que mantienen los Orioles con el criollo. De concretarse, Suárez sería el as de una rotación en la que se encuentran nombres como Zach Eflin, Shane Baz, Trevor Rogers o Kyle Bradish.